Мы считаем, что вправе. Но после возвращения сотрудника безопаснее взять у него заявление о выдаче подотчетных.

Выдать наличные под отчет можно при условии, что сотрудник полностью погасил долг за ранее полученные деньги (п. 3, 6.3 Указания ЦБ РФ от 11.03.14 № 3210-У ). Работник должен составить авансовый отчет в течение трех рабочих дней после истечения срока, на который выданы деньги, или со дня выхода на работу. Но ваш сотрудник получил деньги на командировку и еще не вернулся. А значит, у него еще не возникло задолженности перед работодателем. Поэтому компания вправе перечислить недостающую сумму.