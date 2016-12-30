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ФНС уточнила, кто вправе перейти на упрощенку с 2017 года

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30 декабря 5 просмотров

У директора угнали личный автомобиль. Сейчас машина находится в розыске. Как подтвердить кражу, чтобы не платить транспортный налог на период розыска?

отвечает:

Факт угона автомобиля можно подтвердить справкой из полиции.

Автомобили, которые находятся в розыске, исключены из числа объектов по транспортному налогу (подп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ). Освобождение действует с месяца, следующего за месяцем угона (п. 3 ст. 362 НК РФ, письмо Минфина России от  23.04.15 №  03-05-06/23454). Но, чтобы инспекция не начислила налог, «физик» должен представить в инспекцию документы, подтверждающие факт угона. А именно справку, которую выдает подразделение МВД России (ГУВД, ОВД, УВД и др.).

Директор может передать как подлинник, так и копию справки. Если он передаст копию, инспекторы сами должны направить запрос в подразделение МВД и получить подтверждение об угоне. Причем справки надо представлять ежегодно, если машина будет в розыске несколько лет. Так считают и налоговики (письмо ФНС России от  30.09.15 №  БС-3-11/3660).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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