Факт угона автомобиля можно подтвердить справкой из полиции.
Автомобили, которые находятся в розыске, исключены из числа объектов по транспортному налогу (подп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ). Освобождение действует с месяца, следующего за месяцем угона (п. 3 ст. 362 НК РФ, письмо Минфина России от
Директор может передать как подлинник, так и копию справки. Если он передаст копию, инспекторы сами должны направить запрос в подразделение МВД и получить подтверждение об угоне. Причем справки надо представлять ежегодно, если машина будет в розыске несколько лет. Так считают и налоговики (письмо ФНС России от