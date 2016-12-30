Факт угона автомобиля можно подтвердить справкой из полиции.

Автомобили, которые находятся в розыске, исключены из числа объектов по транспортному налогу (подп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ). Освобождение действует с месяца, следующего за месяцем угона (п. 3 ст. 362 НК РФ, письмо Минфина России от 23.04.15 № 03-05-06 /23454). Но, чтобы инспекция не начислила налог, «физик» должен представить в инспекцию документы, подтверждающие факт угона. А именно справку, которую выдает подразделение МВД России (ГУВД, ОВД, УВД и др.).