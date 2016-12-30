Да, можно, если этот порядок предусмотрен в уставе и решение о таком распределении прибыли приняли все участники единогласно (ст. 28 Федерального закона от
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, можно, если этот порядок предусмотрен в уставе и решение о таком распределении прибыли приняли все участники единогласно (ст. 28 Федерального закона от
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