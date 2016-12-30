Нет, не надо.
Номер телефона не относится к числу обязательных сведений в ЕГРЮЛ. А значит, об изменении номера можно не сообщать. Если компания решит это сделать, надо подать заявление по форме Р14001 вместе с заполненным листом К.
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не надо.
Номер телефона не относится к числу обязательных сведений в ЕГРЮЛ. А значит, об изменении номера можно не сообщать. Если компания решит это сделать, надо подать заявление по форме Р14001 вместе с заполненным листом К.
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