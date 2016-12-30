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30 декабря 1 просмотр

Сельскохозяйственная организация. Получает из федерального бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйственных производителей. Вправе ли фирма заявлять вычеты НДС при покупке товаров?

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отвечает:

Это зависит от того, какие затраты покрывает субсидия — с учетом налога или без него.

Компания вправе принять налог к вычету, если принимает товары к учету до того, как получила субсидии из федерального бюджета. А затем этот налог потребуется восстановить. Но только если субсидии возмещают затраты с учетом НДС (подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ). Если субсидии покрывают стоимость товара без налога, то судьи считают, что нет и оснований для восстановления НДС (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 10.07.14№ А65-28197/2013).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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