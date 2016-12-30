Это зависит от того, какие затраты покрывает субсидия — с учетом налога или без него.

Компания вправе принять налог к вычету, если принимает товары к учету до того, как получила субсидии из федерального бюджета. А затем этот налог потребуется восстановить. Но только если субсидии возмещают затраты с учетом НДС (подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ). Если субсидии покрывают стоимость товара без налога, то судьи считают, что нет и оснований для восстановления НДС (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 10.07.14 № А65-28197 /2013).