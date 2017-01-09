Компания вправе взыскать эту сумму с инспекции через суд.

Инспекторы могут обратиться к судебным приставам, чтобы взыскать недоимку за счет имущества компании. Пристав принимает постановление и направляет его должнику. Чтобы добровольно погасить задолженность, у компании есть пять рабочих дней (п. 11, 12 ст. 30 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ ). Если не уложиться в срок, приставы сами спишут деньги со счета, причем вместе с исполнительским сбором. Он равен 7 процентам от взыскиваемой суммы, но не менее 5000 рублей (п. 3 ст. 112 закона № 229-ФЗ ).

Налоговики не вправе были взыскивать с компании налог, так как недоимки фактически нет. А значит, компания имеет право на возмещение причиненного ущерба (ст. 16, 1069 ГК РФ, ст. 35 НК РФ). Но, чтобы его получить, надо обратиться в суд. В аналогичных спорах компаниям удавалось взыскать убытки с налоговиков (постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.02.15 № Ф05-852 /2015).

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