Компания вправе взыскать эту сумму с инспекции через суд.
Инспекторы могут обратиться к судебным приставам, чтобы взыскать недоимку за счет имущества компании. Пристав принимает постановление и направляет его должнику. Чтобы добровольно погасить задолженность, у компании есть пять рабочих дней (п. 11, 12 ст. 30 Федерального закона от
Налоговики не вправе были взыскивать с компании налог, так как недоимки фактически нет. А значит, компания имеет право на возмещение причиненного ущерба (ст. 16, 1069 ГК РФ, ст. 35 НК РФ). Но, чтобы его получить, надо обратиться в суд. В аналогичных спорах компаниям удавалось взыскать убытки с налоговиков (постановление Арбитражного суда Московского округа от
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