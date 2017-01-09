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9 января 2 просмотра

В 2015 году инспекторы при проверке начислили недоимку. Компания сразу же ее оплатила, но в платежке не записала, что это сумма по акту проверки. Налоговики посчитали, что фирма не погасила задолженность, и взыскала ее через приставов. Приставы списали недоимку и исполнительский сбор. Налог вернули, а вот исполнительский сбор нет. Как возвратить эту сумму?

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отвечает:

Компания вправе взыскать эту сумму с инспекции через суд.

Инспекторы могут обратиться к судебным приставам, чтобы взыскать недоимку за счет имущества компании. Пристав принимает постановление и направляет его должнику. Чтобы добровольно погасить задолженность, у компании есть пять рабочих дней (п. 11, 12 ст. 30 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ). Если не уложиться в срок, приставы сами спишут деньги со счета, причем вместе с исполнительским сбором. Он равен 7 процентам от взыскиваемой суммы, но не менее 5000 рублей (п. 3 ст. 112 закона № 229-ФЗ).

Налоговики не вправе были взыскивать с компании налог, так как недоимки фактически нет. А значит, компания имеет право на возмещение причиненного ущерба (ст. 16, 1069 ГК РФ, ст. 35 НК РФ). Но, чтобы его получить, надо обратиться в суд. В аналогичных спорах компаниям удавалось взыскать убытки с налоговиков (постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.02.15 № Ф05-852/2015).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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