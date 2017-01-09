Да, вправе, если контрагент выставил счет на предоплату. Правда, на местах не исключены споры.

Компания, которая перечислила поставщику аванс, имеет право на вычет НДС (п. 12 ст. 171 НК РФ). Для этого надо получить от контрагента счет-фактуру на предоплату. Кроме того, есть еще одно условие — в договоре с поставщиком должно быть записано условие о предоплате (п. 9 ст. 172 НК РФ). Поставщик направил компании счет на оплату. Он считается предложением заключить договор — офертой. Фирма ответила на это предложение — перечислила деньги. А значит, между компаниями действует письменный договор (п. 2 ст. 432, п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ). Таким образом, компания вправе заявить вычет, если из документов следует, что компания должна перечислить именно аванс. Например, в счете записано, что товар будет отгружен после поступления оплаты.

В то же время некоторые налоговики снимают вычеты, если между сторонами не подписан единый договор с условиями поставки. Но судьи считают, что вычет можно заявить, если поставщик выставил счет на предоплату (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.06.14 № А40-131282 /13).

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