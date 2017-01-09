Субботу надо оплатить не менее чем в двойном размере.

На время командировки сотрудник получает средний заработок (ст. 167 ТК РФ). В том числе и за дни, которые работник провел в дороге. Но только если такой день по графику считается для сотрудника рабочим (п. 9 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). Если работник возвращался в выходной, то этот день оплачивают не из среднего заработка, а из двойной часовой ставки либо из одинарной с предоставлением дополнительного дня отдыха (на выбор работника). Такой же позиции придерживаются чиновники и судьи (письмо Минтруда России от 05.09.13 № 14–2/3044898–4415, апелляционное определение Московского городского суда от 28.08.12 № 11–14545/2012).

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