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9 января 11 просмотров

Проходит выездная проверка. Инспекторы потребовали представить на бумаге копии деклараций по транспортному налогу за три года. У компании много автомобилей, каждая декларация занимает 500 листов, поэтому она хранит эти сведения в электронном виде. Вправе ли фирма отказать инспекции?

отвечает:

Компания вправе не представлять копии деклараций.

На выездной проверке налоговики вправе запрашивать документы, необходимые для проведения ревизии (п. 1 ст. 93 НК РФ). Но в кодексе не сказано, что инспекторы вправе требовать отчетность или ее копии. Компания уже сдавала декларации, и эта информация есть в базе налоговиков. А значит, они не вправе требовать отчетность, которую компании ранее сдали. Так же считают опрошенные нами инспекторы на местах. В то же время игнорировать требование инспекторов не стоит. В ответ можно сообщить, что все декларации, сданные через интернет, компания хранит в электронной форме.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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