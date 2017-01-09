Компания вправе не представлять копии деклараций.

На выездной проверке налоговики вправе запрашивать документы, необходимые для проведения ревизии (п. 1 ст. 93 НК РФ). Но в кодексе не сказано, что инспекторы вправе требовать отчетность или ее копии. Компания уже сдавала декларации, и эта информация есть в базе налоговиков. А значит, они не вправе требовать отчетность, которую компании ранее сдали. Так же считают опрошенные нами инспекторы на местах. В то же время игнорировать требование инспекторов не стоит. В ответ можно сообщить, что все декларации, сданные через интернет, компания хранит в электронной форме.

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