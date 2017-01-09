Да, вправе.

Компания вправе заявить вычет по счету-фактуре , который покупатель получил после окончания квартала, но до срока сдачи декларации (абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Главное, чтобы компания оприходовала товар до окончания квартала и у нее был правильно оформленный счет-фактура , а также вся первичка по сделке (ст. 171, ст. 172 НК РФ).

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