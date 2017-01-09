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Январь

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Две платежки по прибыли, которые нужны с января

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«Главбух» и полцарства в придачу!
№1
9 января 9 просмотров

Компания отправила сотрудника в командировку. Билет на самолет оплатила с расчетного счета. Во время регистрации на рейс работник доплатил 1000 рублей за места рядом с запасным выходом. Работник высокий, а у запасного выхода широкие проходы. Вправе ли фирма списать эти расходы?

отвечает:

Да, вправе.

К расходам на командировку относятся стоимость проезда работника и обратно, консульские, аэродромные и иные аналогичные платежи и сборы (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). В том числе и сбор за смену места в самолете. Главное, чтобы работник приложил к авансовому отчету документы об оплате услуги.

Безопаснее дополнительно обосновать расходы. Для этого у работника стоит взять объяснительную. В ней сотрудник напишет, по какой причине он доплатил за выбор более удобного места в самолете, а руководитель должен согласовать эти расходы. Например, поставить на объяснительной визу — оплатить. Кроме того, безопаснее, чтобы в положении о командировках было сказано, что работодатель вправе возмещать иные расходы во время деловых поездок, в том числе сборы за выбор места в самолете. При таких условиях можно списать расходы. Так же считают опрошенные нами специалисты Минфина.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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