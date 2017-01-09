Да, вправе.

К расходам на командировку относятся стоимость проезда работника и обратно, консульские, аэродромные и иные аналогичные платежи и сборы (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). В том числе и сбор за смену места в самолете. Главное, чтобы работник приложил к авансовому отчету документы об оплате услуги.

Безопаснее дополнительно обосновать расходы. Для этого у работника стоит взять объяснительную. В ней сотрудник напишет, по какой причине он доплатил за выбор более удобного места в самолете, а руководитель должен согласовать эти расходы. Например, поставить на объяснительной визу — оплатить. Кроме того, безопаснее, чтобы в положении о командировках было сказано, что работодатель вправе возмещать иные расходы во время деловых поездок, в том числе сборы за выбор места в самолете. При таких условиях можно списать расходы. Так же считают опрошенные нами специалисты Минфина.