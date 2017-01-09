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9 января 34 просмотра

Пришло уведомление о вызове директора для дачи пояснений по НДФЛ. В этом же документе налоговики требуют представить трудовые договоры, штатное расписание, платежки и некоторые другие бумаги. Вправе ли налоговики запрашивать эти документы?

отвечает:

Нет, не вправе.

Налоговики имеют право на основании письменного уведомления вызвать директора компании для дачи пояснений по поводу уплаты налогов (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ). Если не прийти, возможен штраф от 2000 до 4000 рублей (ст. 19.4 КоАП РФ). Но инспекторы не вправе вместе с вызовом требовать бумаги. Это возможно только в рамках выездной или камеральной проверки (ст. 88, 89,93 НК РФ).

Вместе с тем директор вправе принести копии или подлинники документов и ознакомить с ними инспекторов. Если же по каким-то причинам сделать это невозможно или компания не хочет представлять документы, то стоит письменно сообщить в инспекцию об отказе. В письме надо напомнить налоговикам, что статья 93 НК РФ не дает им права запрашивать документы вне рамок проверки, а все пояснения директор готов сообщить устно.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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