Пришло уведомление о вызове директора для дачи пояснений по НДФЛ. В этом же документе налоговики требуют представить трудовые договоры, штатное расписание, платежки и некоторые другие бумаги. Вправе ли налоговики запрашивать эти документы?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не вправе.
Налоговики имеют право на основании письменного уведомления вызвать директора компании для дачи пояснений по поводу уплаты налогов (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ). Если не прийти, возможен штраф от 2000 до 4000 рублей (ст. 19.4 КоАП РФ). Но инспекторы не вправе вместе с вызовом требовать бумаги. Это возможно только в рамках выездной или камеральной проверки (ст. 88, 89,93 НК РФ).
Вместе с тем директор вправе принести копии или подлинники документов и ознакомить с ними инспекторов. Если же по каким-то причинам сделать это невозможно или компания не хочет представлять документы, то стоит письменно сообщить в инспекцию об отказе. В письме надо напомнить налоговикам, что статья 93 НК РФ не дает им права запрашивать документы вне рамок проверки, а все пояснения директор готов сообщить устно.