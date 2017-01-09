Нет, не вправе.

Налоговики имеют право на основании письменного уведомления вызвать директора компании для дачи пояснений по поводу уплаты налогов (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ). Если не прийти, возможен штраф от 2000 до 4000 рублей (ст. 19.4 КоАП РФ). Но инспекторы не вправе вместе с вызовом требовать бумаги. Это возможно только в рамках выездной или камеральной проверки (ст. 88, 89,93 НК РФ).