Да, вправе.

Компания вправе предоставить вычет на детей, если доходы сотрудника за год не превысили 350 тыс. рублей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Для этого работник пишет заявление и передает в бухгалтерию документы, подтверждающие право на вычет, а также справку 2-НДФЛ с предыдущей работы (п. 3 ст. 218 НК РФ). В данной ситуации у работника нет справки, так как он нигде не работал. Это видно из трудовой книжки. А значит, вычет можно предоставить с октября до конца года, если доходы работника не превысят лимита.