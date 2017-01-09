В декабре 2016 года приняли новенького сотрудника. Из его трудовой следует, что он уволился в прошлом году, а в этом году нигде не работал. Справку 2-НДФЛ сотрудник не принес, но написал заявление на детский вычет и приложил свидетельство о рождении ребенка. Вправе ли фирма предоставить вычет?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе.
Компания вправе предоставить вычет на детей, если доходы сотрудника за год не превысили 350 тыс. рублей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Для этого работник пишет заявление и передает в бухгалтерию документы, подтверждающие право на вычет, а также справку 2-НДФЛс предыдущей работы (п. 3 ст. 218 НК РФ). В данной ситуации у работника нет справки, так как он нигде не работал. Это видно из трудовой книжки. А значит, вычет можно предоставить с октября до конца года, если доходы работника не превысят лимита.