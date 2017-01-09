Да, но скорее всего право на вычет потребуется доказывать в суде.
По мнению Минфина, корректировка или повторное предоставление имущественного вычета в связи с расходами на отделку не предусмотрены в НК РФ (письмо от
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, но скорее всего право на вычет потребуется доказывать в суде.
По мнению Минфина, корректировка или повторное предоставление имущественного вычета в связи с расходами на отделку не предусмотрены в НК РФ (письмо от
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