Да, но скорее всего право на вычет потребуется доказывать в суде.

По мнению Минфина, корректировка или повторное предоставление имущественного вычета в связи с расходами на отделку не предусмотрены в НК РФ (письмо от 14.08.15 № 03-04-05 /46998). А значит, налогоплательщик не вправе обратиться за ним. В то же время кодекс разрешает вычет со стоимости квартиры и затрат на ее отделку. Причем не сказано, что заявлять их надо одновременно. Если «физик» отремонтирует квартиру позже и принесет бумаги в инспекцию, такой вычет не считается повторным. Но доказать это удается пока только в суде (апелляционное определение Томского областного суда от 11.03.14 № 33–330/2014).