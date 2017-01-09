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9 января 10 просмотров

«Физик» уже получил вычет со стоимости жилья. Вправе ли он получить еще и вычет с расходов на отделку квартиры?

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отвечает:

Да, но скорее всего право на вычет потребуется доказывать в суде.

По мнению Минфина, корректировка или повторное предоставление имущественного вычета в связи с расходами на отделку не предусмотрены в НК РФ (письмо от  14.08.15 №  03-04-05/46998). А значит, налогоплательщик не вправе обратиться за ним. В то же время кодекс разрешает вычет со стоимости квартиры и затрат на ее отделку. Причем не сказано, что заявлять их надо одновременно. Если «физик» отремонтирует квартиру позже и принесет бумаги в инспекцию, такой вычет не считается повторным. Но доказать это удается пока только в суде (апелляционное определение Томского областного суда от  11.03.14 № 33–330/2014).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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