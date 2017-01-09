Да, вправе.

Чтобы получить вычет, вместе с декларацией надо представить в инспекцию свидетельство о праве собственности. Имущество супругов, нажитое в браке, является их совместной собственностью (ст. 34 СК РФ). Не важно, на кого будет оформлен документ. Такого же мнения придерживается Минфин (письмо от 25.04.14 № 03-04-05 /19540). Причем супруги могут распределить вычет между собой в любом соотношении. Например, пополам, 70:30 или весь вычет может получить супруга. Некоторые инспекторы до сих пор отказывают в вычетах, хотя «физики» давно успешно защищают вычеты в суде (постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.10 № А65-20800 /2008).