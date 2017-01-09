Вправе, если дочь несовершеннолетняя, а родитель купил для нее квартиру или долю. Об этом прямо сказано в кодексе (п. 6 ст. 220 НК РФ). Но если дочери уже исполнилось 18 лет, вычет отцу не положен.

Исключение составляют случаи, когда ребенок не может обеспечивать себя и в таком возрасте. Например, является инвалидом (апелляционное определение Московского областного суда от 18.08.14 № 33–18086/2014). На практике налоговики отказывают в вычете, если родители купили квартиру до того, как ребенку исполнилось 18 лет, а за вычетом обратились позже. В этом случае вычет получится защитить в суде (постановление Свердловского областного суда от 20.03.12 № 33–3521/2012).