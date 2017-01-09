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9 января 53 просмотра

Отец купил квартиру в долевую собственность с дочерью. Всю стоимость оплатил он. Вправе ли он заявить вычет с доли дочери?

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отвечает:

Вправе, если дочь несовершеннолетняя, а родитель купил для нее квартиру или долю. Об этом прямо сказано в кодексе (п. 6 ст. 220 НК РФ). Но если дочери уже исполнилось 18 лет, вычет отцу не положен.

Исключение составляют случаи, когда ребенок не может обеспечивать себя и в таком возрасте. Например, является инвалидом (апелляционное определение Московского областного суда от  18.08.14 № 33–18086/2014). На практике налоговики отказывают в вычете, если родители купили квартиру до того, как ребенку исполнилось 18 лет, а за вычетом обратились позже. В этом случае вычет получится защитить в суде (постановление Свердловского областного суда от 20.03.12 № 33–3521/2012).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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