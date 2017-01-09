В Минфине уверены, что НДФЛ надо считать из рыночной стоимости (письмо от 28.09.15 № 03-04-05 /55266).

Определить ее достоверно может только независимый оценщик. Это лишние траты. Поэтому налог можно посчитать из кадастровой стоимости. Она приближена к рыночной. Если данных о кадастровой стоимости нет, «физик» вправе рассчитать налог из инвентаризационной. Так считает и ФНС (письмо от 10.01.12 № ЕД-3-3 /5@). Но на практике налоговики спорят с этим. В одних случаях «физики» выигрывают в суде (определение Томского областного суда от 24.01.12 № 33–193/2012), в других — нет (апелляционное определение Московского городского суда от 10.04.15 № 33–11479).