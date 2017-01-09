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9 января 28 просмотров

Дальний родственник подарил «физику» квартиру. С какой стоимости надо рассчитать и заплатить налог на доходы?

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отвечает:

В Минфине уверены, что НДФЛ надо считать из рыночной стоимости (письмо от  28.09.15 № 03-04-05/55266).

Определить ее достоверно может только независимый оценщик. Это лишние траты. Поэтому налог можно посчитать из кадастровой стоимости. Она приближена к рыночной. Если данных о кадастровой стоимости нет, «физик» вправе рассчитать налог из инвентаризационной. Так считает и ФНС (письмо от  10.01.12 №  ЕД-3-3/5@). Но на практике налоговики спорят с этим. В одних случаях «физики» выигрывают в суде (определение Томского областного суда от  24.01.12 № 33–193/2012), в других — нет (апелляционное определение Московского городского суда от  10.04.15 № 33–11479).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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