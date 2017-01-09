Надо заплатить налог, если заявленная стоимость квартиры выше расходов на покупку или 1 млн рублей. Передача квартиры по договору мены считается реализацией. А доход от продажи квартиры облагается НДФЛ. Так же считают судьи (постановление Президиума Тульского областного суда от 22.10.13 № 44г-17 /2013). Налоговой базой будет стоимость передаваемой квартиры, определенная в договоре мены. В то же время при реализации квартиры «физик» вправе заявить имущественный вычет — в размере доходов от продажи, не превышающих 1 млн рублей или в размере фактических расходов на покупку (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Если вычет больше или равен доходу, платить налог не потребуется.