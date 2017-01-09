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9 января 139 просмотров

Собственник обменял свою квартиру на другую по договору мены. Владел он квартирой менее трех лет. Надо ли платить НДФЛ?

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отвечает:

Надо заплатить налог, если заявленная стоимость квартиры выше расходов на покупку или 1 млн рублей. Передача квартиры по договору мены считается реализацией. А доход от продажи квартиры облагается НДФЛ. Так же считают судьи (постановление Президиума Тульского областного суда от  22.10.13 №  44г-17/2013). Налоговой базой будет стоимость передаваемой квартиры, определенная в договоре мены. В то же время при реализации квартиры «физик» вправе заявить имущественный вычет — в размере доходов от продажи, не превышающих 1 млн рублей или в размере фактических расходов на покупку (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Если вычет больше или равен доходу, платить налог не потребуется.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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