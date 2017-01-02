НДФЛ можно не платить. Но все зависит от того, выполнены ли условия, перечисленные в пункте 21 статьи 217 НК РФ.

Оплата учебы не облагается НДФЛ, если учебное заведение имеет лицензию на образовательную деятельность или соответствующий статус (для иностранного заведения). При этом не имеет значения, чье обучение компания оплачивала — работника или его детей, кому организация перечислила деньги — напрямую в учебное заведение или возместила затраты работнику, где тот проходит обучение — в России или за рубежом. Главное, чтобы у компании был договор, в котором записан номер лицензии или статус учебного заведения (письмо Минфина России от 17.09.15 № 03-04-06 /53509).