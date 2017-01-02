Компания не вправе предоставить вычет. Вечерняя форма обучения относится к очно-заочной (п. 2 ст. 17 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ). А такая форма не дает права на вычет (письмо Минфина России от 15.08.12 № 03-04-06/8–241).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Компания не вправе предоставить вычет. Вечерняя форма обучения относится к очно-заочной (п. 2 ст. 17 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ). А такая форма не дает права на вычет (письмо Минфина России от 15.08.12 № 03-04-06/8–241).
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