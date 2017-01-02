Мы считаем, что налоговики не правы, но доказать это скорее всего получится только в суде.
Налог на вмененке считают по итогам квартала. А значит, уменьшить ЕНВД можно только на взносы, перечисленные в конкретном периоде. Такой позиции придерживаются в Минфине (письмо от
Порядок уменьшения взносов описан в пункте 2.1 статьи 346.32 НК РФ. Там сказано, что налог уменьшают на взносы за работников, уплаченные в том же квартале. Но кодекс не устанавливает такое же ограничение по фиксированным платежам, которые предприниматель платит за себя. А значит, на взносы, уплаченные во втором квартале, можно уменьшить налог за третий квартал. Но такие аргументы, как правило, срабатывают только в суде (постановление Арбитражного суда