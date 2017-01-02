Мы считаем, что налоговики не правы, но доказать это скорее всего получится только в суде.

Налог на вмененке считают по итогам квартала. А значит, уменьшить ЕНВД можно только на взносы, перечисленные в конкретном периоде. Такой позиции придерживаются в Минфине (письмо от 22.06.15 № 03-11-11 /36077). С этим согласны и инспекторы на местах.