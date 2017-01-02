Наши сайты
«Главбух» и полцарства в придачу!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Итоги рейтинга «Топ1000 лучших бухгалтеров России»

Подписка
«Главбух» и полцарства в придачу!
№1
2 января 7 просмотров

Учет у предпринимателя на ЕНВД. Штатных сотрудников у него нет, поэтому он уменьшает налог на все взносы за себя. В начале года бизнесмен заплатил взносы одной суммой. На одну часть этой суммы он уменьшил налог за второй квартал, а на другую часть — налог за третий квартал. Налоговики считают, что налог можно уменьшить только за тот квартал, в котором оплачены взносы. Они правы?

Формы по теме

отвечает:

Мы считаем, что налоговики не правы, но доказать это скорее всего получится только в суде.

Налог на вмененке считают по итогам квартала. А значит, уменьшить ЕНВД можно только на взносы, перечисленные в конкретном периоде. Такой позиции придерживаются в Минфине (письмо от 22.06.15 № 03-11-11/36077). С этим согласны и инспекторы на местах.

Порядок уменьшения взносов описан в пункте 2.1 статьи 346.32 НК РФ. Там сказано, что налог уменьшают на взносы за работников, уплаченные в том же квартале. Но кодекс не устанавливает такое же ограничение по фиксированным платежам, которые предприниматель платит за себя. А значит, на взносы, уплаченные во втором квартале, можно уменьшить налог за третий квартал. Но такие аргументы, как правило, срабатывают только в суде (постановление Арбитражного судаВосточно-Сибирского округа от 16.07.15 № Ф02-3157/2015).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Совпадает ли база по НДФЛ и страховым взносам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.