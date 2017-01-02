Да, вправе.

Вместе с декларацией по косвенному НДС налогоплательщик должен представить заявление о ввозе. При этом у компании есть два варианта. Можно принести в инспекцию электронную версию документа на флешке и четыре распечатанных варианта. Второй вариант — направить через интернет всего один экземпляр заявления, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 20 приложения 18 к Договору о ЕАЭС). В последнем случае по результатам проверки инспекторы сформируют сообщение о проставлении отметки о принятии и также направят его через интернет. Приносить документ на бумаге уже не надо (письмо ФНС России от 01.07.15 № ЗН-4-17 /11507@). Поэтому инспекторы вправе не проставлять на нем отметку.