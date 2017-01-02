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Стало дорого пренебрегать пояснениями, которые требует ИФНС

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2 января 5 просмотров

Компания закупила товар в Беларуси, заплатила НДС. Заявление о ввозе направила в электронном виде и еще принесла в инспекцию четыре бумажных экземпляра. Но налоговики отказались ставить на них отметки. Пояснили, что им достаточно электронного документа и они сами передадут сведения в инспекцию Беларуси. Вправе ли налоговики отказать в проставлении отметки?

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отвечает:

Да, вправе.

Вместе с декларацией по косвенному НДС налогоплательщик должен представить заявление о ввозе. При этом у компании есть два варианта. Можно принести в инспекцию электронную версию документа на флешке и четыре распечатанных варианта. Второй вариант — направить через интернет всего один экземпляр заявления, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 20 приложения 18 к Договору о ЕАЭС). В последнем случае по результатам проверки инспекторы сформируют сообщение о проставлении отметки о принятии и также направят его через интернет. Приносить документ на бумаге уже не надо (письмо ФНС России от 01.07.15 № ЗН-4-17/11507@). Поэтому инспекторы вправе не проставлять на нем отметку.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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