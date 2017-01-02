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№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Как платить новые взносы с 1 января — пять главных изменений

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№1
2 января 4 просмотра

В конце октября иностранец в очередной раз продлевал патент и заплатил авансы за ноябрь, декабрь и январь. Но документ работник получил в январе 2016 года, а значит, в январе этого года патент уже не действует. Что теперь делать с авансом за январь?

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отвечает:

Иностранец вправе вернуть эти деньги.

Для получения патента иностранец вправе оплатить фиксированный аванс по НДФЛ всего за месяц, а затем может продлевать этот документ. Но только в течение 12 месяцев. Как только с момента выдачи патента пройдет год, иностранец должен снова собрать пакет документов и оформить новый патент. Авансы работник платит за период действия патента (п. 2 ст. 227.1 НК РФ). В январе документ уже будет недействителен, а значит, иностранец заплатил лишнее. Такую переплату он вправе вернуть. Достаточно подать заявление о возврате аванса в инспекцию по месту учета (письмо ФНС России от 28.05.15 № БС-4-11/9100).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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