Иностранец вправе вернуть эти деньги.

Для получения патента иностранец вправе оплатить фиксированный аванс по НДФЛ всего за месяц, а затем может продлевать этот документ. Но только в течение 12 месяцев. Как только с момента выдачи патента пройдет год, иностранец должен снова собрать пакет документов и оформить новый патент. Авансы работник платит за период действия патента (п. 2 ст. 227.1 НК РФ). В январе документ уже будет недействителен, а значит, иностранец заплатил лишнее. Такую переплату он вправе вернуть. Достаточно подать заявление о возврате аванса в инспекцию по месту учета (письмо ФНС России от 28.05.15 № БС-4-11 /9100).