Используйте забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства» (п. 8Указаний, утв. приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. № 15):
ДЕБЕТ 001
— приняли на учет машину, которую взяли в лизинг.
В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Главбух» отвечает:
Используйте забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства» (п. 8Указаний, утв. приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. № 15):
ДЕБЕТ 001
— приняли на учет машину, которую взяли в лизинг.
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