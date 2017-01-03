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Январь

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Две платежки по прибыли, которые нужны с января

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№1
3 января 0 просмотров

Можно ли в товарной накладной, заполненной на компьютере, ручкой дописать время погрузки и выгрузки?

Формы по теме

отвечает:

Да, можно.

Закон не запрещает заполнять первичку частично на компьютере, частично от руки (ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ,постановление Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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