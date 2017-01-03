Да, можно.
Закон не запрещает заполнять первичку частично на компьютере, частично от руки (ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ,постановление Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132).
В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Главбух» отвечает:
Да, можно.
Закон не запрещает заполнять первичку частично на компьютере, частично от руки (ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ,постановление Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132).
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