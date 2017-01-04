В учетной политике птицефабрики прописаны прямые и косвенные расходы. Инспекторы при проверке отметили, что делить расходы надо обоснованно. Они исключили некоторые затраты из косвенных. Правы ли контролеры?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
редакция журнала "Учет в сельском хозяйстве" отвечает:
Косвенные расходы списывают сразу, а прямые распределяют между реализованной продукцией и незавершенкой (ст. 318 НК РФ). Если расходы считать косвенными по ошибке, организация занизит налог на прибыль. Так что распределять расходы на прямые и косвенные нужно обоснованно (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 мая 2016 г. № Ф04-1219/2016).