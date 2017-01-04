Косвенные расходы списывают сразу, а прямые распределяют между реализованной продукцией и незавершенкой (ст. 318 НК РФ). Если расходы считать косвенными по ошибке, организация занизит налог на прибыль. Так что распределять расходы на прямые и косвенные нужно обоснованно (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 мая 2016 г. № Ф04-1219/2016).