Фирма вправе продавать рыбу мелким оптом.
Надо заключить с физлицами договоры купли-продажи. При отгрузке оформлять накладные ТОРГ-12. Если покупатели платят наличными, выдавать кассовые чеки.
В свежем «Главбухе»
редакция журнала "Учет в сельском хозяйстве" отвечает:
Фирма вправе продавать рыбу мелким оптом.
Надо заключить с физлицами договоры купли-продажи. При отгрузке оформлять накладные ТОРГ-12. Если покупатели платят наличными, выдавать кассовые чеки.
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