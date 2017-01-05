Материальная помощь в связи с рождением ребенка в размере до 50 тыс. руб. освобождена от обложения НДФЛ (п. 8 ст. 217 НК РФ) и страховыми взносами. Ограничение в 50 тыс. руб. действует независимо от того, кто является получателем: мать или отец. Поэтому при выплате потребуйте справку 2-НДФЛ с места работы второго родителя. При расчете страховых взносов лимит в 50 тыс. руб. применяйте к каждому из родителей по отдельности. Справку о начисленных страховых взносах от работодателя второго родителя требовать не нужно.