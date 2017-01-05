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5 января 3 просмотра

По результатам ревизии установлено, что внешний совместитель работал в учреждении в период ежегодного отпуска по основному месту работы. Он скрыл факт предоставления отпуска по основному месту работы. Является ли зарплата за период отпуска по основному месту работы неправомерно начисленной?

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отвечает:

Нет, не является.

Работодатель обязан начислить и выплатить сотруднику зарплату за выполнение им должностных обязанностей. Так как совместитель ввел работодателя в заблуждение относительно предоставления ему отпуска по основной работе, вина работодателя отсутствует.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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