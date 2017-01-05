По результатам ревизии установлено, что внешний совместитель работал в учреждении в период ежегодного отпуска по основному месту работы. Он скрыл факт предоставления отпуска по основному месту работы. Является ли зарплата за период отпуска по основному месту работы неправомерно начисленной?
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редакция журнала «Учет в образовании» отвечает:
Нет, не является.
Работодатель обязан начислить и выплатить сотруднику зарплату за выполнение им должностных обязанностей. Так как совместитель ввел работодателя в заблуждение относительно предоставления ему отпуска по основной работе, вина работодателя отсутствует.