Автономное учреждение в 2013 году за свой счет обучило сотрудника. Согласно трудовому договору, после обучения он обязан отработать пять лет. Но в этом году он увольняется и вносит в кассу деньги за обучение. Как определить сумму компенсации и отразить операции в учете?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
редакция журнала «Учет в образовании» отвечает:
Сумму долга рассчитайте пропорционально неотработанному времени. Об этом сказано в письме Роструда от 18 октября 2013 г. № 852-6-1. Деньги, внесенные работником, признаются доходами учреждения. В учете сделайте следующие записи:
ДЕБЕТ 2 209 30 000
КРЕДИТ 2 401 10 130
– начислен доход от возмещения стоимости учебы;
ДЕБЕТ 2 201 34 000
КРЕДИТ 2 209 30 000
– внесены работником деньги в кассу, одновременно отражено на счете 17.