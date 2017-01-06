Видимо, речь идет о ситуации, когда заказчик и подрядчик добровольно применяют унифицированные формы № КС-2 и № КС-3 согласно требованиям постановления Госкомстата от 11 ноября 1999 г. № 100.

Ведь в настоящее время применять такие унифицированные формы не обязательно. В этом случае стороны сами должны определить, в каком порядке заполнять указанные документы. Они могут решить применять те правила заполнения форм, которые установил Госкомстат. В этом случае в форме № КС-3 не нужно дублировать все позиции, указанные в форме № КС-2. Там отразите лишь итоговую сумму, которую уплачивает заказчик.