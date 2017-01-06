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6 января 4 просмотра

Обычная подрядная организация (ООО). С 1 июля действует норма об обязательности профстандартов. Должна ли компания уволить бухгалтера, который не соответствует профстандарту?

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отвечает:

Нет, не должна.

Трудовой кодекс не предусматривает такого основания для увольнения. То, что с 1 июля 2016 года вступила в силу статья 195.3 ТК РФ об обязательности профстандартов, не причина для увольнения работников. Перечень оснований для увольнения закрытый: соглашение сторон, истечение срока трудового договора и т. д. (ст. 77 ТК РФ). Несоответствия профстандарту в нем нет. Значит, уволить бухгалтера за это нельзя. Минтруд подтвердил это в письме от 4 апреля 2016 г. № 14–0/10/13–2253 (п. 10).

Для данной компании профстандарты пока не обязательны. Но и те, для кого они обязательны (бюджетники, публичные акционерные общества — ПАО и т. п.), уволить работника на том основании, что он не соответствует профстандарту, тоже не вправе. Они должны сначала внедрить профстандарт, обеспечить повышение квалификации или дополнительное профобучение сотрудника. После этого работодатель может провести аттестацию. И если работник ее не пройдет — уволить его за несоответствие должности по результатам аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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