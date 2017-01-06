Нет, не должна.

Трудовой кодекс не предусматривает такого основания для увольнения. То, что с 1 июля 2016 года вступила в силу статья 195.3 ТК РФ об обязательности профстандартов, не причина для увольнения работников. Перечень оснований для увольнения закрытый: соглашение сторон, истечение срока трудового договора и т. д. (ст. 77 ТК РФ). Несоответствия профстандарту в нем нет. Значит, уволить бухгалтера за это нельзя. Минтруд подтвердил это в письме от 4 апреля 2016 г. № 14–0/10/13–2253 (п. 10).

Для данной компании профстандарты пока не обязательны. Но и те, для кого они обязательны (бюджетники, публичные акционерные общества — ПАО и т. п.), уволить работника на том основании, что он не соответствует профстандарту, тоже не вправе. Они должны сначала внедрить профстандарт, обеспечить повышение квалификации или дополнительное профобучение сотрудника. После этого работодатель может провести аттестацию. И если работник ее не пройдет — уволить его за несоответствие должности по результатам аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).