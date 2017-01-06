Да, можно перевести.

Но возможность перечисления зарплаты сотрудника на счет супруги или иных третьих лиц обязательно должна быть предусмотрена в трудовом договоре. И работник должен написать заявление на такой перевод, указав в нем банковские реквизиты для зачисления денег.

По общему правилу выплачивать зарплату работодатель должен непосредственно сотруднику (ч. 3 ст. 136 ТК РФ). Однако в трудовом договоре можно предусмотреть иной порядок. В том числе что зарплату компания перечисляет на счет третьего лица (например, жены или другого члена семьи). Об этом сказано в абзаце 9 статьи 136 ТК РФ.

Сообщить об изменении реквизитов для перевода зарплаты работник должен не позднее чем за пять рабочих дней до дня ее выплаты.

Учтите, что перечисление зарплаты по заявлению работника третьему лицу – это не удержание. Соответственно, никаких ограничений по сумме нет.

Работодатель в свою очередь должен указывать в платежных документах, что перечисленная сумма является зарплатой сотрудника, а не какой-либо иной выплатой.