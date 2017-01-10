Безопаснее направить уточненку.

У компании есть выбор, если она получила требование в рамках камеральной проверки по НДС — направить уточненку или дать пояснения (п. 3 ст. 88 НК РФ). В декларации компании есть ошибка, из-за которой занизили налог к уплате. А значит, отчетность надо уточнить.

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