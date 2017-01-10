Компания получила требование из инспекции в рамках камеральной проверки декларации по НДС. У нее ошибка в книге покупок, из-за которой фирма завысила вычеты. Вправе ли она в ответ не направлять уточненку, а дать только пояснения?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Безопаснее направить уточненку.
У компании есть выбор, если она получила требование в рамках камеральной проверки по НДС — направить уточненку или дать пояснения (п. 3 ст. 88 НК РФ). В декларации компании есть ошибка, из-за которой занизили налог к уплате. А значит, отчетность надо уточнить.
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