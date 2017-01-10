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Из-за чего к вам могут нагрянуть налоговики с полицией

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10 января 49 просмотров

Налоговики выставили требование о представлении документов на выездной проверке, но сама ревизия уже закончилась. Законны ли такие действия инспекторов?

отвечает:

Безопаснее представить документы в течение 10 рабочих дней.

Минфин давно считает, что инспекторы вправе требовать бумаги в последний день проверки (письмо от  13.02.08 № 03-02-07/1–58). Судьи ВАС РФ придерживались другой, более выгодной для компании позиции (п. 27 постановления Пленума ВАС РФ от  30.07.13 № 57). Но  ВС РФ согласился с чиновниками и налоговиками (определение от  13.05.15 № 305-КГ15-5504). За каждый непредставленный документ компанию могут оштрафовать на 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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