Безопаснее представить документы в течение 10 рабочих дней.

Минфин давно считает, что инспекторы вправе требовать бумаги в последний день проверки (письмо от 13.02.08 № 03-02-07 /1–58). Судьи ВАС РФ придерживались другой, более выгодной для компании позиции (п. 27 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57). Но ВС РФ согласился с чиновниками и налоговиками (определение от 13.05.15 № 305-КГ15-5504 ). За каждый непредставленный документ компанию могут оштрафовать на 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК РФ).

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