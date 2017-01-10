Да, надо. Для этого можно использовать счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» или счет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
Для учета зарплаты используют счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». При начислении и выдаче денег сотрудникам надо сделать проводки:
Дебет 20, 26, 44 Кредит 70
— начислена зарплата за месяц;
Дебет 70 Кредит 51
— зарплата перечислена на карту сотруднику.
Ошибочно выплаченную сумму необходимо отразить в учете, даже если работник сразу вернет ее в кассу. Ведь деньги были списаны со счета компании. А значит, в учете надо показать эти операции (ст. 5 Федерального закона от
Дебет 73 (76) Кредит 50, 51
— отражены суммы, выданные работнику по ошибке;
Дебет 50 Кредит 73 (76)
— возвращена излишне выданная сумма.
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