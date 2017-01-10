Да, надо. Для этого можно использовать счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» или счет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

Для учета зарплаты используют счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». При начислении и выдаче денег сотрудникам надо сделать проводки:

Дебет 20, 26, 44 Кредит 70

— начислена зарплата за месяц;

Дебет 70 Кредит 51

— зарплата перечислена на карту сотруднику.

Ошибочно выплаченную сумму необходимо отразить в учете, даже если работник сразу вернет ее в кассу. Ведь деньги были списаны со счета компании. А значит, в учете надо показать эти операции (ст. 5 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ ). Счет 70 не используется, поскольку сумма, которую вы перечислили второй раз, не считается зарплатой. Для учета подойдет счет 73 — на нем надо отражать все расчеты с персоналом, кроме расчетов по зарплате. Также можно использовать счет 76. Проводки следующие:

Дебет 73 (76) Кредит 50, 51

— отражены суммы, выданные работнику по ошибке;

Дебет 50 Кредит 73 (76)

— возвращена излишне выданная сумма.

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