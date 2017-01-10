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№2
10 января 32 просмотра

Компания начислила сотрудникам зарплату за прошлый месяц, удержала с нее НДФЛ. Но сумму за вычетом налога по ошибке перечислили работнику дважды. Сотрудник пообещал вернуть деньги в кассу. Надо ли отражать излишне выданную сумму в бухучете?

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отвечает:

Да, надо. Для этого можно использовать счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» или счет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

Для учета зарплаты используют счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». При начислении и выдаче денег сотрудникам надо сделать проводки:

Дебет 20, 26, 44 Кредит 70
— начислена зарплата за месяц;

Дебет 70 Кредит 51
— зарплата перечислена на карту сотруднику.

Ошибочно выплаченную сумму необходимо отразить в учете, даже если работник сразу вернет ее в кассу. Ведь деньги были списаны со счета компании. А значит, в учете надо показать эти операции (ст. 5 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Счет 70 не используется, поскольку сумма, которую вы перечислили второй раз, не считается зарплатой. Для учета подойдет счет 73 — на нем надо отражать все расчеты с персоналом, кроме расчетов по зарплате. Также можно использовать счет 76. Проводки следующие:

Дебет 73 (76) Кредит 50, 51
— отражены суммы, выданные работнику по ошибке;

Дебет 50 Кредит 73 (76)
— возвращена излишне выданная сумма.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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