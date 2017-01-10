Да, должен.

С 1 января 2016 года продавцы алкогольной продукции обязаны подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе учета — ЕГАИС (подп. «а» п. 3 ст. 1 Федерального закона от 29.06.15 № 182‑ФЗ). В систему потребуется передавать данные о приобретенном и проданном алкоголе. А для этого надо подключить компьютер и кассу к ЕГАИС. Но для предпринимателей, которые продают пиво, пивные напитки и т. д. , а также бизнесменов, которые торгуют алкоголем в кафе и ресторанах, предусмотрено послабление. Такие продавцы должны передавать данные только о закупках алкоголя (письмо Росалкогольрегулирования от 21.09.15 № 17788/1502).

Для этого потребуется установить на компьютер специальный софт и приобрести криптоключ JaCarta SE. Стоимость ключа около 2000 рублей. Подробная инструкция и требования к программному обеспечению есть на сайте egais.ru в разделе «Порядок подключения».

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