Учет у индивидуального предпринимателя. У него кафе быстрого обслуживания, в котором бизнесмен помимо прочих напитков продает пиво. Должен ли он года подключиться к автоматизированной системе учета объема производства и оборота алкогольной продукции?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, должен.
С 1 января 2016 года продавцы алкогольной продукции обязаны подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе учета — ЕГАИС (подп. «а» п. 3 ст. 1 Федерального закона от 29.06.15 № 182‑ФЗ). В систему потребуется передавать данные о приобретенном и проданном алкоголе. А для этого надо подключить компьютер и кассу к ЕГАИС. Но для предпринимателей, которые продают пиво, пивные напитки и т. д., а также бизнесменов, которые торгуют алкоголем в кафе и ресторанах, предусмотрено послабление. Такие продавцы должны передавать данные только о закупках алкоголя (письмо Росалкогольрегулирования от 21.09.15 № 17788/1502).
Для этого потребуется установить на компьютер специальный софт и приобрести криптоключ JaCarta SE. Стоимость ключа около 2000 рублей. Подробная инструкция и требования к программному обеспечению есть на сайте egais.ru в разделе «Порядок подключения».
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