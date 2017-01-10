Компания вправе принять сотрудника, если он представит другой документ, удостоверяющий личность.

При поступлении на работу «физик» представляет документы, перечисленные в статье 65 ТК РФ. В первую очередь у будущего работника надо потребовать паспорт. В 20 и 45 лет этот документ необходимо менять (п. 7 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 08.07.97 № 828). Причем на это есть всего 30 календарных дней (п. 15 постановления № 828). За просрочку «физика» могут оштрафовать. В Москве штраф составляет от 3 до 5 тыс. рублей (ст. 19.15 КоАП РФ). Поскольку «физик» пропустил срок замены документа, паспорт считается недействительным. А компания вправе отказать в приеме на работу, если соискатель представил не все бумаги (определение Московского городского суда от 28.01.14 № 33–2418/14).

В то же время компания может посоветовать кандидату обратиться в ФМС с заявлением о замене документа. Там же он может оформить временное удостоверение личности. Для этого достаточно захватить с собой еще одно фото. Удостоверение выдадут сразу после сдачи старого паспорта. На основании этого документа компания сможете принять «физика» на работу.