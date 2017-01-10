Наши сайты
«Главбух» и полцарства в придачу!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

Восемь способов упростить бухучет

Подписка
«Главбух» и полцарства в придачу!
№2
10 января 47 просмотров

Компания принимает на работу нового сотрудника на должность курьера. Два месяца назад ему исполнилось 20 лет, но паспорт он так и не поменял. Вправе ли фирма принять его на работу, если он представит просроченный документ?

Формы по теме

отвечает:

Компания вправе принять сотрудника, если он представит другой документ, удостоверяющий личность.

При поступлении на работу «физик» представляет документы, перечисленные в статье 65 ТК РФ. В первую очередь у будущего работника надо потребовать паспорт. В 20 и 45 лет этот документ необходимо менять (п. 7 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 08.07.97 № 828). Причем на это есть всего 30 календарных дней (п. 15 постановления № 828). За просрочку «физика» могут оштрафовать. В Москве штраф составляет от 3 до 5 тыс. рублей (ст. 19.15 КоАП РФ). Поскольку «физик» пропустил срок замены документа, паспорт считается недействительным. А компания вправе отказать в приеме на работу, если соискатель представил не все бумаги (определение Московского городского суда от 28.01.14 № 33–2418/14).

В то же время компания может посоветовать кандидату обратиться в ФМС с заявлением о замене документа. Там же он может оформить временное удостоверение личности. Для этого достаточно захватить с собой еще одно фото. Удостоверение выдадут сразу после сдачи старого паспорта. На основании этого документа компания сможете принять «физика» на работу.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Довольны ли вы своим банком? Опрос для бухгалтеров

Вам нравится ваш банк?

Готовы ли вы порекомендовать ваш банк другим компаниям?

Собираетесь ли вы в 2017 году поменять банк?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.