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10 января 68 просмотров

Директор компании в январе 2014 года купил квартиру в ипотеку. Следующей весной он рассчитается с банком и получит новое свидетельство без отметки о залоге. Затем руководитель планирует сразу продать недвижимость. Надо ли ему подавать декларацию и платить НДФЛ, если с даты нового свидетельства не пройдет еще и трех лет?

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отвечает:

Подавать декларацию и платить НДФЛ не требуется.

По общему правилу реализация недвижимости облагается НДФЛ по ставке 13 процентов (подп. 5 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 224 НК РФ). Но из этого правила есть исключение — налог не надо платить, если «физик» владел имуществом более трех лет (п. 17.1 ст. 217 НК РФ). Этот срок считают с момента регистрации права собственности. Дату начала срока подтверждает свидетельство о праве собственности или выписка из госреестра (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.97№ 122-ФЗ). Директор уже получил этот документ. В нем было просто записано, что право собственности ограничено ипотекой. Поэтому, как только директор расплатится с банком, он заменит свидетельство. Но это не значит, что три года надо считать заново. В январе 2017 года с даты покупки пройдет более трех лет. Значит, если директор продаст квартиру позже января, платить налог и сдавать в инспекцию декларацию не надо (п. 4 ст. 229 НК РФ).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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