Подавать декларацию и платить НДФЛ не требуется.

По общему правилу реализация недвижимости облагается НДФЛ по ставке 13 процентов (подп. 5 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 224 НК РФ). Но из этого правила есть исключение — налог не надо платить, если «физик» владел имуществом более трех лет (п. 17.1 ст. 217 НК РФ). Этот срок считают с момента регистрации права собственности. Дату начала срока подтверждает свидетельство о праве собственности или выписка из госреестра (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ ). Директор уже получил этот документ. В нем было просто записано, что право собственности ограничено ипотекой. Поэтому, как только директор расплатится с банком, он заменит свидетельство. Но это не значит, что три года надо считать заново. В январе 2017 года с даты покупки пройдет более трех лет. Значит, если директор продаст квартиру позже января, платить налог и сдавать в инспекцию декларацию не надо (п. 4 ст. 229 НК РФ).