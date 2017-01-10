Да, вправе, если работник в будущем поедет в командировку и виза будет действительна на период такой поездки. Расходы можно учесть только по состоявшимся командировкам (письмо ФНС России от
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе, если работник в будущем поедет в командировку и виза будет действительна на период такой поездки. Расходы можно учесть только по состоявшимся командировкам (письмо ФНС России от
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