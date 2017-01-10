Нет, расходы на пропавшую визу не связаны с деятельностью компании. А значит, учесть их не получится. Это подтверждают и судьи в некоторых регионах (постановление Арбитражного суда
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, расходы на пропавшую визу не связаны с деятельностью компании. А значит, учесть их не получится. Это подтверждают и судьи в некоторых регионах (постановление Арбитражного суда
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