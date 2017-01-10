Безопаснее попросить подрядчика исправить акт.

Первичку разрешено составлять в свободной форме. Но при условии, что она включает все обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ ). В их числе — должность сотрудника, который завизировал документ, а также его фамилия и инициалы.