Безопаснее попросить подрядчика исправить акт.
Первичку разрешено составлять в свободной форме. Но при условии, что она включает все обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 Федерального закона от
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Безопаснее попросить подрядчика исправить акт.
Первичку разрешено составлять в свободной форме. Но при условии, что она включает все обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 Федерального закона от
Все изменения в законодательстве для бухгалтера
Довольны ли вы своим банком? Опрос для бухгалтеров
Профессиональная справочная система для бухгалтеровПолучить демодоступ
Сервис по расчету и оформлению выплат работникамПопробовать бесплатно
Самые важные события, материалы и изменения в законе