Нет, не возникает.
Кодекс не требует определять материальную выгоду, если одна компания пользуется деньгами другой. А значит, нет оснований учитывать доходы. Подтверждает это и письмо Минфина России от
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не возникает.
Кодекс не требует определять материальную выгоду, если одна компания пользуется деньгами другой. А значит, нет оснований учитывать доходы. Подтверждает это и письмо Минфина России от
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