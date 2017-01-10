Надо составить акт, приложить к нему ошибочно выбитый чек и объяснения кассира.
Если продавец выбил сумму больше, чем надо, компания оформляет в одном экземпляре акт по форме
На сумму по данному чеку уменьшают выручку кассы и вносят ее в графу 15 журнала
Кроме того, от кассира стоит потребовать объяснительную. Формы объяснительной нет, но на практике инспекторам нужна информация о времени, когда был выбит ошибочный чек, сумме и причинах ошибки. Проще всего сделать образец для сотрудников, где будут все необходимые реквизиты и подробности заполнения.