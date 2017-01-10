Надо составить акт, приложить к нему ошибочно выбитый чек и объяснения кассира.

Если продавец выбил сумму больше, чем надо, компания оформляет в одном экземпляре акт по форме КМ-3 и прикладывает к нему ошибочный чек (п. 4.3 Типовых правил, утв. Минфином России от 30.08.93 № 104). Акт вместе с погашенным чеком, наклеенным на лист бумаги, кассир сдает в бухгалтерию.

На сумму по данному чеку уменьшают выручку кассы и вносят ее в графу 15 журнала кассира-операциониста .

Кроме того, от кассира стоит потребовать объяснительную. Формы объяснительной нет, но на практике инспекторам нужна информация о времени, когда был выбит ошибочный чек, сумме и причинах ошибки. Проще всего сделать образец для сотрудников, где будут все необходимые реквизиты и подробности заполнения.