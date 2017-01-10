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10 января 39 просмотров

Компания возмещает менеджерам расходы на мобильную связь. Всего по 400 рублей в месяц. Такое условие фирма записала в трудовом договоре с каждым работником. Надо ли начислить с этой суммы НДФЛ и взносы?

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отвечает:

Мы считаем, что не надо.

Компания вправе не удерживать НДФЛ и не начислять взносы на сумму компенсации расходов, связанных с исполнением работниками трудовых обязанностей (п. 3 ст. 217 НК РФ). К таким расходам относят и компенсацию за мобильную связь.

У компании должны быть документы, которые подтверждают, что работники используют телефоны в интересах компании. Например, у сотрудника стоит запросить детализированный отчет оператора связи с расшифровкой расходов на переговоры. Из отчета будет видно, куда звонил работник (по работе или по личным номерам) и соответствует ли расходы лимиту. Кроме того, у работников надо получить документы об оплате расходов на связь — чеки, выписки с банковской карты, карты оплаты и др. (письмо Минфина России от 30.04.15 № 03-04-05/25434). Если этих документов не будет, инспекторы и специалисты фонда решат, что компания возмещает расходы на личные переговоры, и доначислят НДФЛ и взносы.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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