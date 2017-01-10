Мы считаем, что не надо.

Компания вправе не удерживать НДФЛ и не начислять взносы на сумму компенсации расходов, связанных с исполнением работниками трудовых обязанностей (п. 3 ст. 217 НК РФ). К таким расходам относят и компенсацию за мобильную связь.