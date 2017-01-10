Мы считаем, что не надо.
Компания вправе не удерживать НДФЛ и не начислять взносы на сумму компенсации расходов, связанных с исполнением работниками трудовых обязанностей (п. 3 ст. 217 НК РФ). К таким расходам относят и компенсацию за мобильную связь.
У компании должны быть документы, которые подтверждают, что работники используют телефоны в интересах компании. Например, у сотрудника стоит запросить детализированный отчет оператора связи с расшифровкой расходов на переговоры. Из отчета будет видно, куда звонил работник (по работе или по личным номерам) и соответствует ли расходы лимиту. Кроме того, у работников надо получить документы об оплате расходов на связь — чеки, выписки с банковской карты, карты оплаты и др. (письмо Минфина России от