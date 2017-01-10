Мы считаем, что не вправе, но не исключены споры.
На встречной проверке налоговики вправе требовать документы, связанные с деятельностью контрагента (п. 1 ст. 93.1 НК РФ). Конкретного перечня бумаг в кодексе нет. Поэтому чиновники считают, что инспекция вправе требовать все документы, связанные с деятельностью проверяемой компании (письмо Минфина России от
Не исключено, что инспекторы просто допустили ошибку в требовании и проводят у контрагента проверку декларации по НДС. А в этом случае они вправе запросить книгу. Поэтому, если компания не готова спорить, проще представить документ. Можно не давать книгу целиком, а передать лишь выписку, где отражены операции в адрес проверяемого контрагента.