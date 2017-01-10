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Опасные заблуждения бухгалтеров об учетной политике

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10 января 29 просмотров

Компания получила требование в связи с проверкой контрагента. Инспекторы в запросе сообщили, что проводят у контрагента камеральную проверку декларации по налогу на прибыль и в связи с этим запрашивают книгу продаж. Вправе ли инспекция требовать книгу продаж, если этот документ не имеет отношения к расчету налога на прибыль?

отвечает:

Мы считаем, что не вправе, но не исключены споры.

На встречной проверке налоговики вправе требовать документы, связанные с деятельностью контрагента (п. 1 ст. 93.1 НК РФ). Конкретного перечня бумаг в кодексе нет. Поэтому чиновники считают, что инспекция вправе требовать все документы, связанные с деятельностью проверяемой компании (письмо Минфина России от 09.10.12 № 03-02-07/1–246). В то же время книга продаж является регистром, необходимым для расчета НДС, а не налога на прибыль. А потому не имеет отношение к проверке декларации контрагента. Значит, компания вправе не представлять ее. Так же считают и опрошенные нами специалисты ФНС.

Не исключено, что инспекторы просто допустили ошибку в требовании и проводят у контрагента проверку декларации по НДС. А в этом случае они вправе запросить книгу. Поэтому, если компания не готова спорить, проще представить документ. Можно не давать книгу целиком, а передать лишь выписку, где отражены операции в адрес проверяемого контрагента.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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