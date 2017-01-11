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11 января 41 просмотр

Если среднесписочная численность работников за 2016 год превышает 25 человек, то организация должна сдавать расчет по взносам за I квартал в электронном виде. Будет ли штраф, если компания отчитается на бумаге?

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отвечает:

Да, за это будет штраф в сумме 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ).

Кроме того, штраф возможен, если организация сдаст бумажный расчет с ошибками, например в персональных данных работников. Инспекторы пришлют компании электронное или бумажное уведомление об ошибках и попросят исправить отчет. На это у компании будет пять рабочих дней с даты, когда инспекция отправила электронное уведомление, и десять рабочих дней со дня отправки бумажного уведомления. Если компания не исправит ошибки вовремя, то расчет по взносам будет считаться непредставленным. За это инспекторы выпишут штраф — 5 процентов от суммы страховых взносов к уплате (ст. 119 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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