Да, за это будет штраф в сумме 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ).

Кроме того, штраф возможен, если организация сдаст бумажный расчет с ошибками, например в персональных данных работников. Инспекторы пришлют компании электронное или бумажное уведомление об ошибках и попросят исправить отчет. На это у компании будет пять рабочих дней с даты, когда инспекция отправила электронное уведомление, и десять рабочих дней со дня отправки бумажного уведомления. Если компания не исправит ошибки вовремя, то расчет по взносам будет считаться непредставленным. За это инспекторы выпишут штраф — 5 процентов от суммы страховых взносов к уплате (ст. 119 НК РФ).

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