Если речь идет о переплате за 2014—2016 годы, то за возвратом денег надо обращаться в ПФР или ФСС.

Фонды примут решение по заявлению организации и передадут его в ФНС. Возвращать деньги будет инспекция. Если компания захочет вернуть или зачесть переплату за 2017 год, то заявления по утвержденным формам надо подавать в инспекцию. Переплату по взносам инспекторы будут возвращать или зачитывать по правилам возврата и зачета налогов. Единственный нюанс: не получится вернуть пенсионные взносы, если ПФР разнес эти платежи на лицевых счетах физлиц (п. 6.1 ст. 78 НК РФ).

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