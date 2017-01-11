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11 января 39 просмотров

Когда сдавать бумажный РСВ-1, а когда электронный?

Формы по теме

отвечает:

Бумажный РСВ-1 сдайте не позднее 15 февраля 2017 года. Электронный — не позднее 20 февраля 2017 года. В этой части изменений нет.

На бумаге вправе отчитаться компании, у которых среднесписочная численность сотрудников за 2015 год не превышает 25 человек (ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Если сдать бумажный отчет вместо электронного, то ПФР оштрафует на 200 руб. (ч. 2 ст. 46 Закона № 212-ФЗ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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