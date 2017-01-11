Какой ОКВЭД поставить в РСВ-1?

Компании, которые встали на учет после 11 июля 2016 года, вписывают в отчет коды из нового классификатора ОК 029-2014 (утв. приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст). Ведь других у вас в ЕГРЮЛ нет и не было.

Если компанию зарегистрировали до 11 июля 2016 года, то есть выбор. Вы можете поставить как коды из старого классификатора ОК 029-2001, так и из нового списка ОК 029-2014. Это нам подтвердили в фонде. Хотя с 1 января действуют новые коды, в правилах заполнения РСВ-1 осталась ссылка на старые (п. 5.8 приложения № 2 к постановлению Правления ПФР от 16 января 2014 г. № 2п).

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